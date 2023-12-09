الهيئة الوطنية: تأكدنا من سلامة اللجان وسهولة دخول الناخبين والخروج منها

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذ للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة أعدت عرض تقديمي للإجراءات الانتخابية، بشأن الإعداد للعملية الانتخابية، والتي بدأها بتشكيل مجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي للهيئة، وبروتوكولات التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، والإعدادات اللوجستية للعملية الانتخابية.

وأضاف المستشار أحمد بندارى خلال كلمة ألقاها أمام عدد من ممثلى السفارات الأجنبية، والمنظمات الدولية الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، أن الهيئة قامت بمعاينة اللجان الفرعية التى ستتم فيها عمليات التصويت، وتم التأكيد من سلامتها من حيث التهوية والإنارة وسهولة الدخول والخروج.

وأوضح أن مجلس الإدارة حدد الجدول الزمني، وتم تفعيله، والذى تضمن كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ انتخابات الخارج وحتى الداخل، وصولا لإعلان النتيجة النهائية.