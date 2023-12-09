محاكمات × 24 ساعة... المشدد 10 سنوات لمتهم بأحداث عنف رمسيس

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم، نظر العديد من القضايا الهامة، أبرزها حكم المشدد لمتهم بأحداث رمسيس.

مقتل اللواء نبيل فراج

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى، والدكتور على عمارة، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالإعدام مع آخرين لاتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج لجلسة 14 ديسمبر لتعذر حضور المتهمين.

أحداث رمسيس

قضت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة ببدر اليوم، برئاسة المستشار محمد عمار، بالسجن المشدد لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"

سلاح ناري

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ح.ا" عامل، بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص، بدائرة مركز أخميم.