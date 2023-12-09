اليوم السابع
Ads
السبت، 09 ديسمبر 2023 10:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

محاكمات × 24 ساعة... المشدد 10 سنوات لمتهم بأحداث عنف رمسيس

السبت، 09 ديسمبر 2023 10:09 م
محاكمات × 24 ساعة... المشدد 10 سنوات لمتهم بأحداث عنف رمسيس ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أروقة المحاكم اليوم، نظر العديد من القضايا الهامة، أبرزها حكم المشدد لمتهم بأحداث رمسيس.
 
مقتل اللواء نبيل فراج 
 
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى، والدكتور على عمارة، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالإعدام مع آخرين لاتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج لجلسة 14 ديسمبر لتعذر حضور المتهمين.
 
أحداث رمسيس 
 
قضت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة ببدر اليوم، برئاسة المستشار محمد عمار، بالسجن المشدد لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"
 
 
سلاح ناري
 
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ح.ا" عامل، بالسجن  10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص، بدائرة مركز أخميم.
 
 
 






محكمة

الجنايات

احداث رمسيس

حيازة سلاح




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة