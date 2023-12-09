محافظة أسوان تنهى استعداداتها لاستقبال الناخبين فى انتخابات الرئاسة.. صور

أسوان- صلاح المسن

أنهت محافظة أسوان تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 بداية من يوم الأحد المقبل، ولمدة 3 أيام، حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات، ففى قرى ومدن مراكز المحافظة، تم توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات والدعم اللوجستى على مستوى اللجان الانتخابية.

واستعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية تم تجهيز اللجان لاستقبال الناخبين والناخبات فى العُرس الديمقراطى الذى سيتم إجراؤه أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، والتأكيد على خروجه بالشكل الذى يليق بمصرنا الحبيبة لنتباهى ونفتخر بهذا الاستحقاق الدستورى، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية من مولدات الكهرباء والاتصالات ومقاعد الانتظار والمظلات ومبردات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها داخل وخارج المقار الانتخابية، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابى.

كما تم تجهيز القاعات المخصصة لصناديق الاقتراع بشكل جمالى وحضارى، مع إنهاء تنفيذ أى أعمال من الصيانة والسباكة للمرافق العامة ودورات المياه العمومية ودعمها بالكميات الكافية من المناديل الورقية والمعطرات، وكذا المنظفات والمطهرات اللازمة، ورفع أى إشغالات أو تراكمات أو مخلفات أمام اللجان الانتخابية أو الطرق المؤدية إليها، والعمل على تسويتها بشكل جمالى وحضارى، مع تهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء، ووضع خطة للاستعانة بأتوبيسات جامعة أسوان، والشركات لنقل الوافدين، علاوة على توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الانتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها.

وأيضاً تم توفير مقاعد متحركة لذوى الهمم وكبار السن أمام اللجان، وتفعيل مركز السيطرة والسلامة العامة وربطه بغرف عمليات مديرية الأمن والمحكمة والوحدات المحلية للمتابعة اللحظية للعملية الانتخابية، والعمل على التدخل السريع، ويتوازى ذلك مع تحقيق التأمين الكامل للجان الانتخابية ضد الحرائق وتوفير المولدات الكهربائية الاحتياطية تحسباً لحدوث أى انقطاع للتيار الكهربائى أثناء عملية الاقتراع والفرز، بالإضافة إلى رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات للتعامل مع أى حالات طارئة.

وتنفيذا لتوجيهات الحكومة بالاستعدادات لبدء الانتخابات الرئاسية قامت الوحدات المحلية بمتابعة أعمال النظافة ففي مدينة أسوان وبنطاق حي غرب بناحية ميدان الزلابية ومنطقه اطلس، تم متابعة أعمال النظافة واستخدام المكنسة الآلي أمام المدارس.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية تضم أيضاً 12 لجنة للوافدين (المغتربين) منهم 6 لجان بمركز أسوان (مدرسة اللغات المتميزة، مدرسة محمد الدمرداش، مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة، شركة جنوب الوادى للاستصلاح الزراعى، وأيضاً مدرسة أبو سمبل الابتدائية بمدينة أبو سمبل السياحية، علاوة على مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة)، وكذا لجنة بمركز نصر النوبة داخل مدرسة الحكمة للتعليم الأساسى بوادى النقرة، بالإضافة إلى 2 لجنة بمركز إدفو بمدرستى البصيلية الثانوية المشتركة، وسليمان على الثانوية، فضلاً عن 2 لجنة بمركز كوم أمبو بالإدارة الزراعية ومركز شباب كوم أمبو، وأخيراً مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بنين بمركز دراو.

وكانت قد شهدت الأيام الأخيرة بمحافظة أسوان، فعاليات عديدة وتكثيف لحشد الجماهير وتوعيتهم بالمشاركة في الانتخابات بجانب المؤتمرات والفعاليات الانتخابية، التي شهدتها قري ومدن المحافظة، مما سينعكس علي العملية الانتخابية.من خلال إثراء العملية الانتخابية وتحقيق مشاركة شعبية واسعة، حتى يخرج هذا الاستحقاق التاريخى بصورة طيبة تليق بالمصريين شعبًا ودولة.