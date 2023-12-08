5 خطوات لمعرفة لجنتك الانتخابية بالموبايل

كتب محمد إبراهيم

يبدأ بعد غد الأحد، أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجري الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهى الأحد، والإثنين، والثلاثاء الموافقة 10, 11, 12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ويقدم اليوم السابع لقرائه إجابات على كافة الأسئلة الشائعة المتعلقة لمعرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل فى 5 خطوات وهى :

1- يدخل الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا

2- الضغط على جملة استعلم عن موقفك الانتخابي.

3- إدخال الرقم القومي (14 رقمًا).

4- الضغط على كلمة استعلم.

5- يظهر مكان اللجنة الانتخابية والعنوان التفصيلي لها.