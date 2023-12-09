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لو مودك مش حلو.. 6 أطعمة هتروقك وتفرفشك

السبت، 09 ديسمبر 2023 02:18 م
لو مودك مش حلو.. 6 أطعمة هتروقك وتفرفشك تقلبات المزاج
كتبت فاطمة ياسر

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يشعر الكثيرون بتقلبات في المزاج، فى كثير من الأحيان ويتعرض للشعور بالإكتئاب والتوتر،  وعدم الرغبة في التحدث مع الآخرين، ويكون السبب ضغوط الحياة، أو التعرض لتقلبات مزاجية، أو حدوث تغيرات في نمط الحياة،  وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots بعض الأطعمة التي من دورها تحسن المزاج، ومنها: 

-الطماطم

غنية بمضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين، وهي مفيدة  لجسم الإنسان والعقل بشكل خاص، ولذا تناولك لها يساهم بشكل كبير في تنظيم وتعزيز مستويات الطاقة، والهرمونات، وتحسن الحالة النفية والمزاجية. 

- الموز

يعتبر فاكهة رائعة لتحسين الحالة المزاجية، لأنه  يحتوي  على نسبة عالية من فيتامين ب6، وحمض التربتوفان  الذي يلعب دورًا مهمًا في تكوين السيروتونين، وهو ناقل عصبي ينظم المزاج، وشعورك بالهدوء والإسترخاء.

-التوت

يحتوي علي مضادات الأكسدة التي تعمل علي  مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، والذي يرتبط باضطرابات المزاج. كما أن المستويات العالية من فيتامين C في التوت تساهم أيضًا في تكوين الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالسعادة. 

 -البرتقال

يحتوي علي نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساهم في تخليق الناقلات العصبية مثل السيروتونين، فتناوله يحسن مزاجك ويوفر الراحة النفسي. 

- الأناناس

يعتبر من الفواكه التي  تؤثر بشكل كبير على مزاجك، لأنها تحتوي علي البروميلين، وهو إنزيم قد يساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز مستويات السيروتونين. 

- الليمون

يعتبر  مصدرًا قويًا للفيتامينات والماء، وكلاهما معروف بتحسين الحالة المزاجية. تعمل هذه الفاكهة الحمضية على تجديد شباب الشخص وتعطي دفعة فورية من الطاقة إذا تم تناولها مع بعض الماء والنعناع.
 






السعادة

تقلبات المزاج

اطعمة تقلل من تقلب المزاج



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