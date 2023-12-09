لو مودك مش حلو.. 6 أطعمة هتروقك وتفرفشك

يشعر الكثيرون بتقلبات في المزاج، فى كثير من الأحيان ويتعرض للشعور بالإكتئاب والتوتر، وعدم الرغبة في التحدث مع الآخرين، ويكون السبب ضغوط الحياة، أو التعرض لتقلبات مزاجية، أو حدوث تغيرات في نمط الحياة، وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots بعض الأطعمة التي من دورها تحسن المزاج، ومنها:
تقلبات المزاج
كتبت فاطمة ياسر
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