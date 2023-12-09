كيف تعدل رخصة محل من خلال المركز التكنولوجى فى حالة خروج شريك؟

كتبت – مرام محمد

يعد تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها من الأولويات التي سعت الحكومة لتحقيقها، من خلال التوسع في المراكز التكنولوجية وما تقدمه من خدمات حكومية بشكل مميكن، تعتمد على منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات، وتقدم خدمة مميزة وحضارية تليق بالمواطنين وتمكنهم من الحصول عليها من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى.

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الشروط والمستندات المطلوب إحضارها عند التقدم بطلب تعديل رخصة بإخراج شريك أو شركاء للمحلات التجارية أو الصناعية، نوضحها في السطور التالية:

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-حضور مال المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب.

-صورة للبطاقة الضريبية متمنة ما تم من تعديل في الشركاء.

-صورة المستند الذي يفيد بإشراك الشركاء الجدد في التأمينات (خطاب – شهادة – إيصال).

-أصل رخصة المحل.

-صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

الإجراءات

-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

-استلام الخدمة.