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كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد الميلاد المجيد 25 ديسمبر بعد صوم 40 يوما

السبت، 09 ديسمبر 2023 04:00 ص
كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد الميلاد المجيد 25 ديسمبر بعد صوم 40 يوما احتفالات عيد الميلاد المجيد - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس صوم الميلاد المجيد يوم 15 نوفمبر الماضى، وذلك لمدة 40 يوماً، تنتهى فى 25 ديسمبر ليلة عيد الميلاد وفقا للتقويم الغربى.
 
وفى الصوم الميلادى بكنيسة الروم الأرثوذكس يُسمح بأكل السمك بجانب الطعام النباتى خلال أيام الأسبوع عدا يومى الأربعاء والجمعة، فيكون فقط الطعام النباتى، وذلك حتى يوم 12 ديسمبر عيد القديس إسبيريدون، ثم من 13 ديسمبر حتى 24 ديسمبر برامون عيد الميلاد يمتنع عن أكل السمك.
 
ومن جهته، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى 25 نوفمبر، صوم الميلاد المجيد، الذى يستمر لمدة 43 يومًا، وينتهي ليلة عيد الميلاد 7 يناير2024.
 
ويعتبر "صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرةأيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيوانى.






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