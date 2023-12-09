قوى مناعتك لمحاربة الأمراض فى الشتاء.. 5 نصائح صحية

كتبت فاطمة ياسر

في فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، والسبب في هذا الأمر يرجع لضعف الجهاز المناعي، ولذا يجب التعرف على أفضل الحيل الطبية التي تساهم بشكل ملحوظ في تقوية الجهاز المناعي لجعله سدا منيعا أمام الفيروسات والبكتيريا.

فى هذا الإطار، قالت الدكتورة إيمان علي استشاري المناعة في كلية طب سوهاج، إن الاهتمام بالجهاز المناعي من أهم الأشياء التي يجب القيام بها للحفاظ على صحتك خلال فصل الشتاء، والهدف مكافحة الفيروسات والبكتيريا والفطريات.

وقدمت استشاري المناعة أبرز النصائح الطبية لتقوية الجهاز المناعي، ومنها:



-الإقلاع عن التدخين

تعد من أهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، لأن اتباع هذه العادة يتسبب في ضعف الجهاز المناعي وجعله أكثر عرضة للعدوى والإصابة.

-التغذية الجيدة

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وفيتامين سي والزنك والحديد يعد من أهم النصائح التي يجب القيام بتناولها، لأنها تعمل على تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، ولذا يجب عليك الاهتمام بهم.

-ممارسة الرياضة

الرياضة من الحيل الجيدة لتقوية الجهاز المناعي، ولذا عليك المشي يوميا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة في الهواء لتنقية الجسم.

-النوم الصحي



يجب النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات.

-القلق النفسي

هل تعلم أن تعرضك للضغوط النفسية والقلق تتسبب في ضعف الجهاز المناعي، ولذا عليك تجنب هذا الأمر عن طريق السيطرة على هذه المشاعر السلبية.