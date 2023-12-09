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أكرم القصاص - علا الشافعي
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علاء ثابت: وحدة بـ"الأهرام" لتعزيز مشاركة ذوي الإعاقة السمعية في انتخابات الرئاسة

السبت، 09 ديسمبر 2023 03:10 م
علاء ثابت: وحدة بـ"الأهرام" لتعزيز مشاركة ذوي الإعاقة السمعية في انتخابات الرئاسة علاء ثابت

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تزامنا مع انطلاق الانتخابات الرئاسية، تبدأ وحدة "صوت الصمت" الصحفية، التي أطلقتها جريدة الأهرام، غدا "الأحد" في دعم المشاركة السياسية لذوى الإعاقة السمعية خلال الانتخابات وتقديم التيسيرات اللازمة لهم ، من ترجمات إلى لغة الإشارة لأماكن مراكز الاقتراع المحددة لهم، والتواصل معهم طوال أيام الانتخابات، وتذليل جميع الصعاب التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالعملية الانتخابية.
 
صرح بذلك الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير "الأهرام"، وقال إن جريدة الأهرام دشنت هذه الوحدة خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، في إطار توجه الدولة المصرية لتمكين ذوي الإعاقة، مؤكدا أن تلك الوحدة  تعد أول وحدة دعم توعوي في الانتخابات الرئاسية لتحفيز ذوي الإعاقة السمعية على المشاركة السياسية، وممارسة حقوقهم الدستورية.
 
وقال أيمن فاروق المشرف على الوحدة، إنه سيتم عبر صفحات الأهرام بوسائل التواصل الاجتماعي، عرض طرق مساعدة ودعم ذوي الإعاقة السمعية من خلال نماذج حية يتم تقديم الدعم لها إلكترونياً ومن خلال فريق العمل الميداني المنتشر بالمحافظات.






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