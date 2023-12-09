الرئيسية أخبار عاجلة طائرات الاحتلال تنفذ غارات مكثفة على دير البلح وسط قطاع غزة السبت، 09 ديسمبر 2023 08:48 ص قصف غزة كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن طائرات الاحتلال تنفذ غارات مكثفة على دير البلح وسط قطاع غزة. غزة قطاع غزة غزة الان قصف غزة دير البلح القاهرة الإخبارية قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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