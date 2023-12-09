ضبط 50 طن أرز مجهول المصدر خلال حملات تموينية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ب البحيرة ، حملات مكثفة على الأسواق والمتاجر لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 50 طن أرز مجهول المصدر، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل، بالإضافة لضبط 4 محلات ملابس ومستحضرات تجميل لعدم الإلتزام بقانون حماية المستهلك، ولعدم الإمساك بفواتير ضربية ولعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والإسترجاع.

وتمكنت إدارة تموين أبو المطامير، من ضبط 50 صفيحة جبنة داخل مصنع بدون تراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس .