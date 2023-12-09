صحة القليوبية تفحص 178 ألف تلميذ ابتدائي حول الأنيميا والتقزم والسمنة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، بقيادة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم الانتهاء من فحص 178 ألف طالب وطالبة من طلاب المدارس التابعة لقرى محافظة القليوبية للكشف عن الانيميا والتقزم.

جاء ذلك منذ انطلاق المبادرة في 4 نوفمبر الماضي، بواقع 60 فريق مدرب، في إطار الحملة الرئاسية "100 يوم صحة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصاً من الدولة علي صحة أبنائها الطلاب ولتنشئة جيل قوي خالِ من الأمراض.

وأشار الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة صحة القليوبية، أنه يتم فحص الوزن والطول للأطفال، إلى جانب عمل تحليل نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن حالات الأنيميا والسمنة والنحافة، كما يتم تقديم العلاج بالمجان للأطفال المصابين علي يد أطباء مدربين علي بروتوكول العلاج بالتأمين الصحي، موضحا أنه يأتي ذلك تحت إشراف الدكتورة هبة خربوش مدير إدارة الصحة المدرسية بالقليوبية.



جانب من الفحص



جانب من فحص الطلاب