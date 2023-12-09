زيادة حالات السعال الديكى ببريطانيا.. كيف تفرق بينه وبين كحة كورونا؟

كتبت فاطمة خليل

بعد أن حذر مسئولو الصحة في المملكة المتحدة من ارتفاع مثير للقلق في حالات السعال الديكي، حيث قالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إن الحالات ارتفعت بنسبة 250% خلال عام، نتعرف في هذا التقرير على الفرق بين الكحة الناتجة عن كورونا والكحة الناتجة عن السعال الديكي، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

ما هو السعال الديكى؟

السعال الديكي هو عدوى بكتيرية تصيب الرئتين وأنابيب التنفس وتنتشر بسهولة شديدة كان يطلق عليه "سعال الـ 100 يوم" لأنه يمكن أن يستمر لأسابيع أو أشهر.

لكن السعال المستمر يعد أيضًا أحد أكثر أعراض كورونا شيوعًا، مع متغيرات كورونا الجديدة، مثل إيريس وبيرولا وHV.1 وJN.1،

وقدم الدكتور توم جينكينز، طبيب هيئة الصحة البريطانية العام، الاختلافات الرئيسية التي يجب البحث عنها.

ما هو سعال كورونا؟

قال الدكتور جينكينز إن هناك عدة أنواع من السعال التي يمكن أن تحدث مع كورونا النوع الأكثر شيوعًا هو السعال الحاد الجاف غير المنتج الذي يحدث كجزء من مجموعة من الأعراض الأولية مع ظهور العدوى ويميل هذا السعال إلى الاستمرار لمدة 19 يومًا في المتوسط.

وأضاف الدكتور جينكينز: “قد يشير السعال الرطب المنتج للبلغم إلى وجود عدوى بكتيرية ثانوية، خاصة إذا كانت مصحوبة بحمى أو تفاقم ضيق التنفس، وسيكون هذا سببًا لإخطار طبيبك بأعراضك.

ويمكن أن يحدث السعال التالي للعدوى بعد شفاء العديد من حالات كورونا، يمكن أن يستمر سعال ما بعد الإصابة بكورونا لأسابيع أو أشهر أو في بعض الحالات حتى لمدة عام بعد الإصابة ومع ذلك، فإن أي سعال يستمر لفترة أطول من ثلاثة أسابيع ينبغي أيضًا مناقشته مع طبيبك.

الفرق بين السعال الديكى وسعال كورونا

قال الدكتور جينكينز إن سعال كورونا مثل العديد من الإصابات الأخرى، يصدر صوت الزفير في عملية التنفس لكن صوت السعال الديكي المميز يصدر صوت شهيق عالى النبرة يشبه صوت "الديك" عندما يتنفس المصاب، وهذه هي أسهل طريقة لتمييزه عن الالتهابات الأخرى.

ما هو السعال الذي يحتمل أن يكون لديك الآن؟

أوضح الدكتور جينكينز إن معدل انتشار كورونا أعلى بكثير من السعال الديكي، لذا فإن احتمالية إصابتك بكورونا أكبر بكثير.

وأضاف: "ومع ذلك، إذا لم يتم تطعيمك ضد السعال الديكي، فإن فرص الإصابة بالعدوى أعلى بالطبع من المتوسط".

ما هي أفضل طريقة لعلاج سعال كورونا والسعال الديكى؟

إذا كنت تشك في إصابتك بالسعال الديكي بسبب الصوت المميز، فيجب عليك إخطار طبيبك العام في أقرب وقت ممكن لإجراء اختبارات وعلاجات محددة.

وتابع: “إذا كان السعال قويًا بما يكفي ليجعلك تتقيأ، أو إذا لم يستقر بعد ثلاثة أسابيع، فيجب أيضًا أخذه في الاعتبار من خلال المناقشة مع طبيبك العام.

إذا كنت تشك في أن كورونا هو سبب السعال، فيمكنك إجراء اختبار كورونا، ويمكن علاج السعال الحاد والسعال المزمن باستخدام الأدوية والطرق الطبيعية مثل: العسل والليمون ومسكنات الألم.