روسيا: عرقلة أمريكا وقف إطلاق النار فى غزة حكم بالإعدام على الفلسطينيين

إيمان حنا

أعربت روسيا عن إدانتها لعرقلة قرار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو لوقف قرار يطالب بوقف إطلاق النار داخل مجلس الأمن.

وقال نائب المندوب الروسي داخل مجلس الأمن إن "عرقلة وقف إطلاق النار حكم أمريكي بالإعدام على الآلاف وربما عشرات الآلاف من الفلسطينيين". وفق "سبوتنك".

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض داخل جلسة بمجلس الأمن مساء الجمعة، لإفشال مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وقال نائب المندوبة الأمريكية، روبرت وود، إن مشروع القرار منفصل عن الواقع ولن يؤدي إلى دفع الأمور قدمًا على الأرض.