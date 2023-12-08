المندوب الروسى لدى مجلس الأمن: نرفض أى مخططات لتهجير سكان قطاع غزة

كتب محمد جمال

أكد نائب المندوب الروسى لدى مجلس الأمن الدولى دميترى بوليانسكى، أن روسيا ترفض أى مخططات لتهجير سكان قطاع غزة إلى جنوبها، معتبرا هذا بمثابة نكبة جديدة للشعب الفلسطينى، بحسب "روسيا اليوم".

وقال بوليانسكى متحدثا باللغة العربية فى جلسة مجلس الأمن الدولى لبحث الوضع فى قطاع غزة: "تدعو روسيا إلى وقف حلقة العنف إثر التصعيد الإسرائيلى الفلسطينى الذى نشهده منذ 7 أكتوبر، ونضم صوتنا إلى وقف إطلاق النار المستدام والعودة إلى حل الأسباب الجذرية لهذا النزاع وابعاد الكارثة الإنسانية عن قطاع غزة".

وأضاف: "تستنكر روسيا أى عمل قد يؤدى لسقوط ضحايا من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، كما نرفض أى مخططات للتهجير القسرى لسكان غزة إلى الجنوب، وهو عبارة عن نكبة جديدة بالنسبة للشعب الفلسطيني".

وتابع بوليانسكي: "تدعم بلادنا كل المبادرات البناءة لمجلس الأمن الرامية إلى تطبيع الوضع وفتح الطريق أمام عملية التسوية الجدية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك على خلفية محاولات أحد أعضاء المجلس لإبطاء وإفشال هذه الجهود المشتركة".

وشدد نائب المندوب الروسى على أنه "فى وجه هذه المخططات المشكوك فيها، كانت روسيا ولا تزال تقف إلى جانب الطموحات المشروعة للشعب الفلسطينى لإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتى قد تتعايش بالسلام والأمن معه جارتها إسرائيل".

وأكد أن "روسيا مستعدة من أجل مضاعفة جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود، اعتماد على المرجعية الدولية المعروفة بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام عام 2003، وذلك بالتنسيق مع شركاؤنا الفاعلين".

واختتم قائلا: "فى هذا السياق تدعم روسيا مشروع قرار مجلس الأمن الذى اقترحته الامارات العربية المتحدة وندعو جميع الزملاء للتصويت لصالح القرار اليوم".