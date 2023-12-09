خطاب إلى المستقبل بـ «علم الوصول».. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: ملايين المصريين يبدأون التصويت على 6 سنوات من عمر الجمهورية الجديدة

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