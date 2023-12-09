جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا حاول تهريب 40 ساعة روليكس.. صور

كتب محمود عبد الغني

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب عربي تهريب 40 ساعة رولكس غالية الثمن أخفاهم الراكب علي جسده، وتم الضبط في مبني الركاب رقم 2 تحت قيادة أحمد سعد عبد المطلب المدير العام.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الأردنية القادمة من عمان، استوقف محمد جمال فرج مأمور اللجنة الجمركية، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وقام ياسر محمد إبراهيم، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف وليد جمال حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ولم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف، وبعرض الأمر علي محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة بالانابة والذي قام بمناظرة جواز سفر الراكب، وتبين له كثرة تردداته فقام بتكليف كل من وليد جمال و محمود مصطفي محمد مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيًا في حضور محمد أنور عفيفي رئيس القسم بإدارة الأمن الجمركي فأسفر التفتيش الذاتي عن ضبط 40 ساعة رولكس أخفاهم الراكب حول ساقيه أسفل الجورب وفي أماكن أخرى على جسده.

وأمر مصطفي الجندي مدير الإدارة الأولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 144 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض على أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2 ، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

وتزامن الضبط مع عودة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وافتخار خلف رئيس وحدة العلاقات الدولية، من اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية، فقام "غتوري" بمعاينة المضبوطات وأثنى على مجهود ويقظة القائمين بالضبط.