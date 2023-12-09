تقرير للأمم المتحدة: واحد من كل أربعة أشخاص تقريبا يعانى من الجفاف

رسالة دبي: شعبان هدية

يعاني واحد من كل أربعة أشخاص على وجه الأرض تقريبًا من الجفاف، وهذه مجرد بداية لما سيأتي، وفقًا لأحدث تقرير للأمم المتحدة صدر مع انعقاد قمة المناخ COP28 في دبي.

تحذر تقرير الجفاف العالمي الصادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، من "حالة طوارئ غير مسبوقة على نطاق كوكبي" وتقول إن التكاليف البشرية والاقتصادية للجفاف من المرجح أن تكون أعلى من أي تكلفة أخرى. خطر آخر.

وقال إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في بيان: "على عكس الكوارث الأخرى التي تجذب اهتمام وسائل الإعلام، فإن حالات الجفاف تحدث بصمت، وغالباً ما تمر دون أن يلاحظها أحد وتفشل في إثارة استجابة عامة وسياسية فورية".

وأضاف ثياو، أن هذا يؤدي إلى إدامة دائرة الإهمال، مما يترك السكان المتضررين يتحملون العبء في عزلة.

ويدعو التقرير، الذي صدر في اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، إلى "تغيير تحويلي" ويشير إلى حلول واسعة النطاق، بدءًا من اعتماد تقنيات فعالة في استخدام المياه إلى "تعويض" انبعاثات الكربون من خلال استعادة الأراضي - حيث يتم إعادة الأراضي إلى وضعها الطبيعي. الحالة الطبيعية.

1.8 مليار شخص "منكوبين بالجفاف"

في الوقت الحاضر، هناك 1.8 مليار شخص "منكوبين بالجفاف" على مستوى العالم - وهو ما يمثل واحدا من كل أربعة من سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة - وفقا لتحليل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أخذ عينات من مجموعات بيانات الكوارث الدولية من 101 دولة، ومن بين هؤلاء، يتعرض ما يقرب من خمسة بالمائة للجفاف الشديد أو الشديد.

وقد أدى الاحتباس الحراري، مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية حاليا بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، إلى المزيد من الأحداث المناخية الخطرة المتكررة بما في ذلك حالات الجفاف.

مأساة إنسانية تتزايد

وقال دانييل تسيجاي، خبير الجفاف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمؤلف الرئيسي للتقرير، إن موجات الجفاف تضرب بقوة أكبر وفي كثير من الأحيان - بنسبة 29٪ منذ عام 2000، "لا يزال الجفاف يشدد قبضته المخيفة على الأرض والحياة، "إنها مأساة إنسانية تتزايد."

ووفقاً للتقرير، فإن الجفاف يصيب الفئات الأشد فقراً، حيث يعيش 85% من الأشخاص المتضررين من الجفاف في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل .

ويضيف، أنه بالمقارنة مع الرجال، فإن النساء والأطفال أكثر عرضة للوفاة بأكثر من 14 مرة نتيجة للكوارث التي يغذيها المناخ مثل الجفاف.

وقال تسيجاي ، من الواضح أن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط أقل تجهيزًا بالموارد ولديها مستويات منخفضة من القدرات والتكنولوجيا والموارد المالية اللازمة للتعامل مع الجفاف"، مضيفا "وفي أفريقيا... على مدى السنوات الخمسين الماضية، تجاوزت الخسائر المرتبطة بالجفاف 70 مليار دولار أمريكي، مما يعرض أكثر من 20 مليون شخص لخطر انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء القارة، "بينما نشهد المزيد من نقص الغذاء والمصاعب والنزوح، فقد حان الوقت للاعتراف بأن الجفاف قد تطور من مشكلة بيئية إلى أزمة اقتصادية ."

سجل حالات الجفاف

وواجه القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ 40 عامًا بين عامي 2020 و2023، وكانت إثيوبيا وكينيا والصومال الأكثر تضرراً بشكل خاص.

وساهمت خمسة مواسم معتدلة من انخفاض هطول الأمطار في انخفاض الإنتاجية الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما ترك حوالي 23 مليون شخص يواجهون الجوع الشديد، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي.

وفي أماكن أخرى، فقدت الأنهار الجليدية في المناطق الجبلية في آسيا كتلة كبيرة على مدار الأربعين عامًا الماضية، حيث أدت الظروف الدافئة والجافة بشكل استثنائي إلى تفاقم هذه الظاهرة في عام 2022، وفقًا للتحليل.

وفي أمريكا اللاتينية، أدى العام الخامس من الجفاف إلى احتياج 1.2 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في عام 2022، حسبما يقول التقرير.

وفي الأرجنتين، من المتوقع أن يكون إنتاج فول الصويا - الصادرات الزراعية الأساسية للبلاد - أقل بنسبة 44٪ عن المتوسط هذا العام - وهو أدنى مستوى له منذ 1988/1989.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يواجه ما يصل إلى 20% من السكان في الصين المزيد من الجفاف الشديد المتكرر في القرن الحادي والعشرين.

ويقول أوبيد أوجيجا، عالم المناخ ومدير البرامج في الأكاديمية الأفريقية للعلوم في نيروبي، كينيا، إن التقرير يعد انعكاسًا حقيقيًا لتأثير الجفاف، خاصة في القرن الأفريقي.

وقال عوبيد، الذي لم يشارك في البحث: "تعتمد المجتمعات في منطقة القرن الأفريقي على الزراعة البعلية والرعي، ومن المرجح أن يؤدي أي طقس متطرف، سواء الجفاف أو الفيضانات، إلى إحداث دمار اقتصادي".

وقال إن معظم بلدان الجنوب العالمي تعاني بالفعل من تحديات متعددة بما في ذلك عبء المرض والصراعات ونقص التكنولوجيا والموارد، مما يجعلها تتأثر بشكل غير متناسب بالطقس المتطرف.

وقال " إن دولة مثل الصومال، على سبيل المثال، ظلت تتصارع مع حرب أهلية منذ عقود، وبالتالي لا تملك سوى القليل من القدرات والموارد اللازمة للاستجابة للجفاف الشديد"، "بناء القدرة على الصمود"

ويحذر تسيجاي من أن العالم يجب أن يتحرك الآن لمنع موجات الجفاف المستقبلية من تدمير مكاسب التنمية، قائلا " إن التفكير في المستقبل والتصرف مسبقًا بشأن الجفاف له تكاليف أقل بكثير من الاستجابة لآثاره والاستجابة لها"، "يجب أن نؤكد على الإمكانات الهائلة وغير المعترف بها للأسف لاستعادة الأراضي باعتبارها استراتيجية مهمة لمعالجة الجفاف."

ويشير التقرير إلى أن ما يصل إلى 25% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يمكن تعويضها من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، بما في ذلك استعادة الأراضي.

وتوقع الباحثون أيضًا أنه سيكون هناك انخفاض بنسبة 100٪ تقريبًا في تحويل الغابات العالمية والأراضي الطبيعية للزراعة إذا تم استبدال نصف المنتجات الحيوانية مثل لحم الخنزير والدجاج ولحم البقر والحليب المستهلكة اليوم ببدائل مستدامة.

ويتوقعون أيضًا أنه سيكون هناك انخفاض بنسبة 20٪ إلى 50٪ في هدر المياه إذا تم استبدال أنظمة الرش التقليدية بالري الجزئي، الذي يوصل المياه مباشرة إلى جذور النباتات.

وقال ثياو: "إن التقرير الموجز عن الجفاف العالمي يتحدث كثيرًا عن تأثير هذه الأزمة وبناء القدرة العالمية على الصمود في مواجهتها"، "ومع تزايد تواتر وشدة أحداث الجفاف، ومع تضاؤل مستويات الخزانات وانخفاض غلة المحاصيل، ومع استمرارنا في فقدان التنوع البيولوجي وانتشار المجاعات، هناك حاجة إلى تغيير تحويلي."