تفاصيل عقد شراكات بين ميناء الإسكندرية والصين فى مجال النقل البحرى

الإسكندرية - أسماء على بدر

تسعى هيئة ميناء الإسكندرية الى تنفيذ مشروعات مختلفة لتطوير الميناء والارصفة لاستقبال كبرى السفن التجارية ووضع الميناء على الخريطة الدولية العالمية وتتجه لعقد اتفاقيات عديدة مع كبرى الدول المتميزة فى مجال النقل البحرى ومن اهم الاتفاقيات والشراكات التى عقدتها هيئة ميناء الإسكندرية مع جمهورية الصين لتميزها فى مجال النقل البحرى ولزيادة تبادل الخبرات بين الجانبين فى هذا القطاع ، وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الاتفاقيات بين الجانبين.

اتفاقية تشغيل المنطقة اللوجستية

وقعت هيئة ميناء الإسكندرية مذكرة تفاهم بشأن اعداد الخطة الفنية الزمنية ونموذج العمل الخاص بانشاء وإدارة وتشغيل واستغلال واستثمار المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية.

ووقع العقد الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات الهندسية للصناعات والتشييد (سياك) والصينيه للاتصالات والاعمار ( CCCC ) والصينية للطرق والجسور ( CRBC ) بشان اعداد الخطة الفنية الزمنية ونموذج العمل الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال واستثمار المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية.

وتعتبر المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية من اهم المشروعات التي تبلغ مساحتها 273 فدان ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطه بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة والتي يأتي على راسها صناعة الحاويات وهي من الصناعات الجديدة المخطط ادخالها الى مصر.

كما ان المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين الإستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير وهي ابسط الأنشطة وكذلك ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة علي بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة وكافة صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر مشيراً إلي أن النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هي نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات ( ال20 قدم و ال 40 قدم.

وأضاف أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط هام جداً لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية ، مؤكداً أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد ( المناشي – الإتحاد – القباري ) لنقل البضائع والمنتجات الى كافة انحاء الجمهورية.

مبادرة تعزيز اتفاقية الخزام والطريق

وقعت هيئة ميناء الإسكندرية اتفاقية مع ميناء تشينغداو الصيني تتضمن تبادل التعاون والخبرات في مجالات إدارة الموانئ ونظم الموانئ الخضراء والذكية ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار دعم أوجه التعاون المختلفة بين مصر والصين في مجال النقل البحري، وتعزيز مشاركة مصر في مبادرة الحزام والطريق الصينية خاصة وأنها تأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير إلى الصين في أكتوبر 2023، حيث شارك في منتدى مبادرة الحزام والطريق الدولي لتنمية النقل وعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين لمناقشة التعاون بين مصر والصين في مختلف مجالات النقل.

أهداف الاتفاقية

تسعى هيئة ميناء الإسكندرية إلى تعزيز أواصر التعاون مع الصين من هلال عدد من البنود منها تبادل المعلومات ونقل الخبرات والدعاية والترويج ودعم التبادل التجاري والخطوط الملاحية بالإضافة إلى التعاون للوصول إلى التطبيق الأمثل لمفاهيم الموانئ الخضراء والذكية لافتا الى أنه قد سبق أن وقع ميناء الإسكندرية وميناء جوانزو خطاب نوايا في نوفمبر 2021.

وتمثل الاتفاقية نقلة نوعية في التعاون بين مصر والصين في مجال النقل البحري، وخطوة مهمة نحو تدعيم القدرات التشغيلية للموانىء المصرية، وتعظيم تنافسية تلك الموانىء على المستوى العالمي مضيفا ان هذه الاتفاقيات تساهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر والصين وزيادة حجم التبادل التجاري فيما بينهما في ظل العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مشيرا الى العمل المستمر من الجانب المصري على تعزيز العمل مع الجانب الصيني لتبادل الخبرات والوصول إلى آفاق جديدة من التعاون في مجالات النقل المختلفة ومنها قطاع النقل البحرى".

ومن جانبه، قال اللواء بحري نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الأسكندرية، إن هيئة ميناء الإسكندرية تسعى الى عقد اتفاقيات وشراكات مختلفة ضمن هطة تطوير شاملة لهيئة ميناء الإسكندرية فى كافة القطاعات والادارات .

وأضاف أن هيئة ميناء الإسكندرية، عقدت عدد كبير من الشراكات وافتتحت مشروعات عديدة فى الفترة الاخيرة فى إطار حرص وزارة النقل لتطوير الميناء وعقد شراكات يستفيد منها قطاع النقل البحرى بالكامل ويعود بالفائدة على الموانىء المصرية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار حرص هيئة ميناء الإسكندرية على تعزيز التعاون مع موانئ الدول الصديقة ، بما يسهم في تطوير منظومة النقل البحري وأنها ستفتح آفاق جديدة للتعاون بين ميناء الإسكندرية الكبير ومينائي جوانزو وتشينغداو، في مختلف مجالات العمل المينائي.