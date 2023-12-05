اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تداول 2514 حاوية بضائع خلال 24 ساعة بميناء الإسكندرية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:57 ص
تداول 2514 حاوية بضائع خلال 24 ساعة بميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت حركة التداول و الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 30 سفينة فى 24 ساعة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 35 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 2514 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة .
 
وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيله فقد تم تداول 90 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت .
 
ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.
 
 
 






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