تعليم الشرقية تعلن جاهزية جميع المدارس المخصصة كلجان لانتخابات الرئاسة

أكد محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، الانتهاء من تجهيز جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية علي مستوي محافظة الشرقية، حيث اجتمع مع وكيل المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية لتنفيذ تعليمات الوزارية.

وأكد الرشيدي، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بإعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم، بأن مصر تسير على خطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات .

واطمئن الرشيدي، على جاهزية جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية لاستقبال الناخبين، والعمل علي توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات .

وأوضح، أنه تم تشكيل لجان متابعة للمرور علي كافة المقارات الانتخابية للتأكد من جاهزيتها، مشيراً إلي أنه تم منح إجازة للطلاب بمدارس المقار الانتخابية في الفترة من 10 ديسمبر إلى 12 ديسمبر، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل مناسب، كما تم التأكد من جاهزية اللجان بأدوات تعقيم، وتفعيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ.