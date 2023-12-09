تعرف على لجان الوافدين في الانتخابات الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ

كتب محمود العمرى

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، مجموعة من اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن الوافدون في غير محافظاتهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، تعرف على اللجان في محافظة كفر الشيخ:

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

واستعدت محافظة كفر الشيخ للانتخابات الرئاسية، بتجهيز 14 لجنة عامة و508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية، تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة مليوني و339 ألف و800 ناخب.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، جميع أجهزة المحافظة برفع درجة الاستعداد خلال الانتخابات الرئاسية، بوجود خطة للطوارئ تتضمن توزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، لافتاً أن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم ( 0473220792 ) من التليفون الأرضي، والتليفون المحمول.

كما كلف، رؤساء المراكز والمدن، بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، والتأكد من سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأماكن انتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.