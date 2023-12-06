عناوين جميع لجان تصويت الوافدين فى الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية

كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، مجموعة من اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن الوافدين في غير محافظاتهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ووضعت الهيئة عناوين لجان الوافدين فى الانتخابات الرئاسية 2024، على موقعها الالكترونى www.elections.eg ، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

https://www.elections.eg/ogv-subcommittees

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.



الإسكندرية



الاسكندرية



اسوان



اسيوط



الاسماعيلية



الاقصر



البحر الاحمر



البحيرة



الدقهلية



السويس



الشرقية



الغربية



الفيوم



القليوبية



المنوفية



المنيا



الوادى الجديد



بنى سويف



بورسعيد



جنوب سيناء



دمياط



سوهاج



شمال سيناء



قنا



كفر الشيخ



الاسكندرية 2



الاسكندرية



الجيزة 2