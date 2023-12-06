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عناوين جميع لجان تصويت الوافدين فى الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 05:17 م
عناوين جميع لجان تصويت الوافدين فى الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

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حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، مجموعة من اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن الوافدين في غير محافظاتهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ووضعت الهيئة عناوين لجان الوافدين فى الانتخابات الرئاسية 2024، على موقعها الالكترونى www.elections.eg ، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

https://www.elections.eg/ogv-subcommittees

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

 

 

الاسكندرية 2
الإسكندرية

 

الاسكندرية
الاسكندرية

 

اسوان
اسوان

 

اسيوط
اسيوط

 

الاسماعيلية
الاسماعيلية

 

الاقصر
الاقصر

 

البحر الاحمر
البحر الاحمر

 

البحيرة
البحيرة

 

الدقهلية
الدقهلية

 

السويس
السويس

 

الشرقية
الشرقية

 

الغربية
الغربية

 

الفيوم
الفيوم

 

القليوبية
القليوبية

 

المنوفية
المنوفية

 

المنيا
المنيا

 

الوادى الجديد
الوادى الجديد

 

بنى سويف
بنى سويف

 

بورسعيد
بورسعيد

 

جنوب سيناء
جنوب سيناء

 

دمياط
دمياط

 

سوهاج
سوهاج

 

شمال سيناء
شمال سيناء

 

قنا
قنا

 

كفر الشيخ
كفر الشيخ

 

الاسكندرية 2
الاسكندرية 2

 

الاسكندرية
الاسكندرية

 

الجيزة 2
الجيزة 2

 

الجيزة
الجيزة

 







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