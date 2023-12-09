اليوم السابع
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السبت، 09 ديسمبر 2023 03:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على المستندات المطلوب لاستخراج طلب معاينة عقار آيل للسقوط بسوهاج

السبت، 09 ديسمبر 2023 03:00 ص
تعرف على المستندات المطلوب لاستخراج طلب معاينة عقار آيل للسقوط بسوهاج أرشيفية - عقار آيل للسقوط
سوهاج محمود مقبول

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تشهد محافظة سوهاج مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول إلى رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية فى التعامل، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل مــن عوامل الفساد.
 
 
اليوم السابع يقدم للقارئ المستندات المطلوبة لإجراء طلب الحصول على معاينة عقار آيل للسقوط بسوهاج بمحافظة سوهاج: 
 
 المستندات والأوراق المطلوبة:
1 - صورة مستند ملكية العقار أو عقد ايجار وحدة من وحدات العقار المراد معاينته والاصل للاطلاع.
2 - صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب والاصل للاطلاع.
3 - صورة فوتوغرافية للعقار واماكن التصدعات به.
4 - كشف مشتملات للعقار المطلوب معاينته.
5 - توكيل رسمى من مقدم الطلب فى حالة الوكالة.
 






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