تعرف على المستندات المطلوب لاستخراج طلب معاينة عقار آيل للسقوط بسوهاج

تشهد محافظة سوهاج مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول إلى رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية فى التعامل، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل مــن عوامل الفساد.
اليوم السابع يقدم للقارئ المستندات المطلوبة لإجراء طلب الحصول على معاينة عقار آيل للسقوط بسوهاج بمحافظة سوهاج:
المستندات والأوراق المطلوبة:
1 - صورة مستند ملكية العقار أو عقد ايجار وحدة من وحدات العقار المراد معاينته والاصل للاطلاع.
2 - صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب والاصل للاطلاع.
3 - صورة فوتوغرافية للعقار واماكن التصدعات به.
4 - كشف مشتملات للعقار المطلوب معاينته.
5 - توكيل رسمى من مقدم الطلب فى حالة الوكالة.
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