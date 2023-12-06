محافظ سوهاج يناقش طلبات المواطنين الخاصة باستئناف أعمال البناء

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدورى للجنتى مراجعة تراخيص أعمال البناء، وحوكمة منظومة العمران، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، والمستشار الحسينى الجندى المستشار القانونى للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسى للمحافظة، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وأعضاء اللجنة.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية دور اللجان فى ضبط منظومة التراخيص وحوكمة منظومة العمران، وإرساء الأسس والقواعد التى يتم العمل بها، وفقا للإجراءات واللوائح القانونية المقررة، موجها بالتيسير على المواطنين، وسرعة انتهاء اللجنتين من أعمالهما فى أقرب وقت ممكن، والسماح بالاستئناف فورا لأى رخصة استوفت الاشتراطات البنائية المطلوبة.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من البنود المدرجة ضمن جدول الأعمال والتى تضمنت مجموعة من طلبات المواطنين الخاصة باستئناف أعمال البناء، وكذلك موقف فحص 20 رخصة، حيث تمت الموافقة على 16 منها، وإرجاء 4 رخص بها ملاحظات لا يتم استئناف الأعمال بهم إلا بعد استيفاء الملاحظات.

ومن جانبه أوضح نائب محافظ سوهاج خلال الاجتماع أنه جارى ارسال 24 رخصة للوحدات المحلية، كما قامت لجنة حوكمة منظومة العمران بدراسة الطلبات المقدمة بشأن إنشاء بعض الأنشطة التعليمية، والإدارية، والتجارية، وأوصت اللجنة بالموافقة على الطلبات المستوفاة للشروط.