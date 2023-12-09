تعرف على أهم الصناعات القائمة على فول الصويا

كتبت أسماء نصار

يعد فول الصويا محصول زراعى له أهمية اقتصادية كبيرة في العالم، فهو من المصادر الرئيسية للبروتين النباتى والزيوت النباتية، وله استخدامات متعددة فى الصناعات الغذائية وغير الغذائية، و يتم استخراج الزيت منه، وكذلك يستخدم فى صناعة الأعلاف.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الصناعات القائمة على فول الصويا، وفقاً لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى...

1- ‎يحتوى على 20% زيت و40% بروتين، و كافة الأحماض الأمينية.

2- يوجد ما يقرب من 200 صناعة غذائية قائمة عليه.

3- يستخدم كمكون رئيسي في تركيبات العلف الحيواني. فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي القيم والأحماض الأمينية الأساسية، مما يجعله مصدرًا هامًا لتغذية الحيوانات في صناعة الثروة الحيوانية.

4- يحتوي على نسبة عالية من الزيوت النباتية الصحية وتستخدم هذه الزيوت فى العديد من التطبيقات الغذائية والصناعات الغير غذائية مثل صناعة الصابون والمستحضرات الجلدية والشموع.

5- يستخدم فول الصويا ومشتقاته فى صناعة العديد من المنتجات الغذائية. يُحضر منه اللبن النباتي والصلصات والصوصات ومشتقات الصويا الأخرى.

6-يستخدم في إنتاج اللحوم النباتية والمنتجات النباتية الأخرى كبديل صحي وغنى بالبروتين النباتي.

7-يستخدم زيت فول الصويا في إنتاج الوقود الحيوى.

يستخدم فى العديد من الصناعات الغذائية وغير الغذائية، مما يعزز النشاط الاقتصادى ويسهم فى توفير فرص العمل وتحقيق العوائد الاقتصادية.