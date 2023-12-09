"اليونيسف": غزة أصبحت أخطر مكان فى العالم للأطفال

إيمان حنا

حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "أديل خضر"، اليوم السبت، من أن قطاع غزة الفلسطيني أصبح أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل، حيث يُقتل ويصاب العشرات كل يوم، والنظام الإنساني ينهار.