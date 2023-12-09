اليوم السابع
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السبت، 09 ديسمبر 2023 03:08 م
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السجن 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

السبت، 09 ديسمبر 2023 02:05 م
السجن 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ا .ع" عامل، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ا.ف.ا" بدائرة مركز طهطا.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز طهطا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 15% بسبب خلافات بينهما، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة العامة تهمة احداث عاهة مستديمة للمجنى عليه وقررت نيابة مركز طهطا حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.






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