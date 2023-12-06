اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الحشيش بسوهاج

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 03:03 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الحشيش بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، الأربعاء بمعاقبة المتهم "م.ا.ع" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بدائرة مركز المراغة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه وبحوزته كمية من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.






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جنايات سوهاج

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السجن




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