اليوم السابع
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السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة إحراز كمية من الأفيون فى سوهاج

السبت، 09 ديسمبر 2023 02:21 م
السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة إحراز كمية من الأفيون فى سوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ا.ص" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز الأفيون بقصد التعاطى بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم، مفادها قيام المتهم بإحراز الأفيون بقصد التعاطى.
 
وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته قطع من الأفيون المخدر بقصد التعاطى.
 
وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 






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