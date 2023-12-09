الحبس 3 سنوات مع الشغل لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما اتهمت النيابة العامة بدائرة مركز طهطا المتهم بالشروع في قتل المجني عليه بعد التعدى عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابة المجنى عليه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع في القتل وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.