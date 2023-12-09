اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يتوصل لاتفاق بشأن قواعد استخدام الذكاء الاصطناعى

السبت، 09 ديسمبر 2023 03:00 ص
الاتحاد الأوروبى يتوصل لاتفاق بشأن قواعد استخدام الذكاء الاصطناعى الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
وكالات

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أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة والاقتصاد الرقمى تيرى بريتون، الجمعة، التوصل إلى اتفاق بين المشرعين والمسؤولين التنفيذيين في التكتل، بشأن القواعد التي تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكتب المفوض الأوروبي على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً) "اتفاق"، في إشارة إلى المفاوضات بين المشرعين الأوروبيين وصانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي.

 







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