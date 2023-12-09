ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسئول - لم تسمه - القول: إن "واشنطن ما زالت تقيم الهجوم بالصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد"، مشيرا إلى أن "القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا تعرضت لـ81 هجوما على الأقل منذ 17 أكتوبر الماضي".

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن، أمس الجمعة، أن الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء المحصنة، وسط العاصمة بغداد، سقطت في محيط السفارة دون وقوع خسائر بشرية.