واشنطن (أ ش أ)

أعلن مسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، أن عدة صواريخ استهدفت السفارة الأمريكية، وقاعدة مجاورة لها، فى العراق دون وقوع أضرار مادية أو بشرية.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسئول - لم تسمه - القول: إن "واشنطن ما زالت تقيم الهجوم بالصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد"، مشيرا إلى أن "القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا تعرضت لـ81 هجوما على الأقل منذ 17 أكتوبر الماضي". وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن، أمس الجمعة، أن الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء المحصنة، وسط العاصمة بغداد، سقطت في محيط السفارة دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت وزارة الخارجيّة العراقية عبرت عن رفضها، وإدانتها لما تعرّضت له سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد من إعتداءات من قبل مجموعات منفلتة، وفي هذا الصدد، مجددة حرصها على الالتزام بحُرمة البعثات الدبلوماسيّة وضرورة عدم تعرُّض أمنها للخطر.

واكدت الخارجية العراقية أنَّ السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات وتبذل أقصى الجُهُود في مُلاحَقة المتسبِّبن لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، ومنع أيِّ إخلال بأمن البعثات الدبلوماسيَّة.

واوضحت وزارة الخارجيّة العراقية انها تُتابِع مع السلطات الأمنيّة المسؤولة عن التحقيق، لمعرفة المُتسبِّبين بهذا الاعتداء، مشددة على أنّ مثل هذه الأفعال لن تُؤثّر في سير العمل الدبلوماسيّ الذي يُوليه العراق أهمّية بالغة؛ لما له من أثر في تجسير العلاقات بين بغداد ودول العالم، والحماية، والرعاية المُتبادَلة للمصالح الثنائيّة.