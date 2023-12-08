اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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هجوم بصواريخ يستهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء فى بغداد

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 09:11 ص
هجوم بصواريخ يستهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء فى بغداد القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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استهدفت 3 صواريخ، فجر الجمعة، السفارة الأمريكية الواقعة فى المنطقة الخضراء فى بغداد، قبل أن تسقط فى محيط هذا الحيّ الذى يضمّ سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية عراقية، حسبما أفاد مسؤول عسكرى عراقى لوكالة "فرانس برس". 

وسُمع دوي انفجارات بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد، وانطلقت صافرات الإنذار، من مكان الحادث

ونوفمبر الماضى، قالت الشرطة والجيش العراقيان إن قوات الأمن فتحت النار على طائرة مسيرة فوق المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة المسيرة مسلحة، لكن عسكرياً عراقياً قال إن التقييم الأولي يشير إلى أنها كانت في مهمة مراقبة.

وذكرت المصادر أن الطائرة المسيرة حلقت بعيداً وسط إطلاق نار كثيف لإسقاطها.

وتضم المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية السفارة الأمريكية والبعثات الأخرى والمقار الحكومية.

 

 

 







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