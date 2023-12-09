اليوم السابع
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السبت، 09 ديسمبر 2023 10:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلى إلى 102 منذ بداية الهجوم البرى على قطاع غزة

السبت، 09 ديسمبر 2023 09:16 م
ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلى إلى 102 منذ بداية الهجوم البرى على قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلى، مساء السبت، عن مقتل 5 من عناصره فى معارك بقطاع غزة 4 منهم جنوبى القطاع، بحسب سكاى نيوز.

وبذلك يرتفع قتلى الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة إلى 102 منذ بداية العملية البرية، و 423 منذ بدء الحرب فى السابع من أكتوبر الماضي.

 كما أعلن الجيش الإسرائيلى عن إصابة 12 جنديا بإصابات خطيرة فى قطاع غزة، وعلى الحدود مع لبنان أصيب جنديان بجروح خطيرة.

من جانبها، قالت الفصائل الفلسطينية: "نسفنا مدرسة تحصن بها عشرات من جنود الاحتلال بحى الزيتون فى مدينة غزة وأوقعناهم بين قتيل وجريح.







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