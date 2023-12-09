اليوم السابع
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ابدأ تقيم الندوة التثقيفية الثانية ببني سويف لنشر الوعي .. فيديو

السبت، 09 ديسمبر 2023 02:32 م
ابدأ تقيم الندوة التثقيفية الثانية ببني سويف لنشر الوعي .. فيديو مبادرة ابدا
كتبت : أماني سمير

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أقامت المبادرة الوطنية " ابدأ " ندوة تثقيفية للمرة الثانية وذلك بمحافظة بنى سويف بمصنع روك ستيل بالمنطقة الصناعية ، كان ذلك بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وبحضور ما يقرب من ١٠٠٠ عامل ومهندس وبمشاركة عدد من أصحاب المصانع وبالتنسيق مع جمعية مستثمري مناطق بنى سويف الصناعية. 

 
والجدير بالذكر ان سلسلة الندوات التثقيفية التي تنظمها مبادرة ابدأ تهدف الى نشر الوعي حول القضايا الهامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية التنمية، وتوعية وتحفيز العاملين على التفاعل مع جهود الدولة المصرية لا سيما في تنمية القطاع الصناعي وتشجيع المستثمرين، وتعزيز دور القطاع الخاص لدفع عجلة الإنتاج وقيادة قاطرة النمو الاقتصادي نحو الامام.
 
جانب من التدريب
جانب من التدريب
تدريب ابدا
تدريب ابدا

 







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