مبادرة "ابدأ" قدمت برامج تدريب لتمكين المرأة وفئة الشباب بمحافظات مصر

كتبت : أماني سمير

استطاعت المبادرة الوطنية ابدأ تقديم دعم كبير للمرأة المصرية من خلال تقديم برامج تدريب تحت مسمي مبادرة «ابدأ حياة»، كان ذلك في محافظة الغربية من خلال برنامج تدريبى يهدف إلى تدريب 30 سيدة من سيدات قرية «كفر الزيتون» - إحدى قرى حياة كريمة - فى مجال الخياطة والتفصيل فى مشاغل قريتى «نهطاى» و«العزب» فى مركز «زفتى»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» ومحافظة الغربية.

وتضمن البرنامج التدريبى عددا من الفعاليات التى تستهدف رفع الوعى والتثقيف لدى الفئات المستهدفة فى قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى برنامج للتدريب على مهارات التسويق وريادة الأعمال ضمن خطة تحقيق التمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة .

أما البرنامج التدريبي المهني المتكامل الخاص بفئة الشباب والذي جاء فى إطار تحقيق التمكين الإقتصادي للفئات المستهدفة، حيث تم ضمن المرحلة الأولى من «ابدأ حياة» بسوهاج فى 21 أكتوبر 2022، بالتعاون مع «حياة كريمة» ووزارة «الإنتاج الحربى»، حيث تم تدريب الشباب داخل سيارة التدريب التابعة لوزارة الإنتاج الحربى على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية وتثقيفية. علاوة على وجود برنامج رياضى وترفيهى شامل، وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، وغيرها.

ليس هذا فقط إنما استطاعت المبادرة الوطنية "ابدأ" من توقيع بروتوكول تعاون بين «ابدأ» لتنمية المشروعات وشركة «بيكو للمعدات الثقيلة» و«الجهاز المركزى للتعمير» التابع لوزارة الإسكان، لوضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتوفير وإتاحة مراكز التدريب الحرفى، والتخصصى لتأهيل وتدريب الشباب على حرف التشييد والبناء المتعددة، بالإضافة لتدريبهم على قيادة وتشغيل، وصيانة المعدات الثقيلة المختلفة، لتنمية وتطوير قطاع التشييد والبناء، وتوفير العديد من فرص العمل.

وعن الدور المحوري لمبادة "ابدأ" للشباب والفتيات فكان واضحا من خلال الإهانات بالتعليم الفني للجنسين وتقديم كل ماهو متطور لمواكبة الركب العالمي من خلال مدراس ابدأ في بدر ودمياط من أجل النهوض بالتعليم الفني في مصر والمساهمة في تقديم كفاءات لسوق العمل تكون مدربة علي أعلي مستوى.

وإليكم أهم الأسباب التي تجعل الطلاب يقدموا علي الإلتحاق بمدارس ابدأ التقنية:

أولا: يتم التدريس في بيئة تعليمية حديثة تواكب التطور التكنولوجي العالمي مع الإلتزام بمعايير الجودة العالمية.

ثانيا: تقدم مدارس "ابدأ" لكل طالب وطالبة زي مدرسي رسمي وأخر خاص بالتدريب العملي .

ثالثا: تقدم مدارس "ابدأ" التقنية فرص تدريب ميداني لكل الطلاب .

رابعا: تقدم أيضا شهادات الدبلومة الدولية التي تكون معتمدة من جهات إعتماد دولية بنسبة 10% من الخريجين المتميزين.

خامسا: تقدم "ابدأ" برامج إرشاد وظيفي لجميع الخريجين ، كما تساعد ابدأ طلابها في تحديد مسارهم الخاص بإحتياجات سوق العمل لضمان مستقبل أفضل للجميع من خلال مساعدة طلابها في كيفية إختيار المجالات التي يمكن الإلتحاق بالعمل بها .

سادسا : تعمل "ابدأ" علي توفير ملتقيات للتوظيف بشكل دوري و توفير الوظائف بعد التخرج من المدرسة، فالمدرسة تساعد على توفير الوظائف للطلاب من خلال الآتى مركز التوظيف والتسويق الموجود داخل المدرسة.