اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"إكس" تعلن اشتراك أكثر من 10 ملايين شخص بالمنصة خلال ديسمبر

السبت، 09 ديسمبر 2023 02:12 ص
"إكس" تعلن اشتراك أكثر من 10 ملايين شخص بالمنصة خلال ديسمبر منصة إكس (تويتر سابقا)
وكالات

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أعلنت ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لمنصة "إكس"، الخميس، أن أكثر من 10 ملايين شخص انضموا إلى الموقع، خلال ديسمبر الجاري.







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