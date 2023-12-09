"إكس" تعلن اشتراك أكثر من 10 ملايين شخص بالمنصة خلال ديسمبر

أعلنت ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لمنصة "إكس"، الخميس، أن أكثر من 10 ملايين شخص انضموا إلى الموقع، خلال ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة، المعروفة سابقاً باسم "تويتر"، أخطار تكبد خسائر تصل إلى 75 مليون دولار، بحلول نهاية العام، بعد وقف علامات تجارية كبرى حملاتها الترويجية على المنصة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

ولم يتسن بعد، الوصول إلى "إكس"، التي لا تنشر بيانات عن المستخدمين بشكل منتظم، للتعليق على كيفية مقارنة عمليات الاشتراك في ديسمبر بالمتوسط، أو سبب كشف ياكارينو عن الرقم، وفق "رويترز".

وقال مالك المنصة، الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، في يوليو الماضي، إن الموقع يشهد استخدام نحو 540 مليون شخص شهرياً.

وأعلنت عدة شركات، مثل: آبل، وديزني، ووارنر براذرز دسكفري، وباراماونت جلوبال، الشهر الماضي، أنها ستوقف إعلاناتها مؤقتاً على "إكس".

ووجَّه ماسك السباب للمعلنين الذين خرجوا من المنصة "بعد أن اتفق مع مستخدم ادعى أن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض"، بحسب الوكالة نفسها.