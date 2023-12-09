وقال أبو مغيصب - فى تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم السبت، "إن أطباء بلا حدود أوقفت كافة أنشطتها تقريبا في غزة، كما أوقفت أعمالها في جنوب القطاع بسبب الأمن".

وأوضح أن المستشفيات في شمال غزة توقفت تماما، ولازالت تعمل في جنوب القطاع إلا أنها مكتظة ويتم استخدامها كملاجئ أيضا، لافتا إلى أن المسعفين يقومون بإجراء العمليات الجراحية للمرضى على الأرض.