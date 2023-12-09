اليوم السابع
Ads
السبت، 09 ديسمبر 2023 02:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط تسجل 75.84 دولار لخام برنت و71.23 دولار للخام الأمريكى

السبت، 09 ديسمبر 2023 02:00 م
أسعار النفط تسجل 75.84 دولار لخام برنت و71.23 دولار للخام الأمريكى النفط - ارشيفية
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعارالنفط ، 75.84 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.23دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة حيث ارتفعت الأسعار بنحو 3% ولكنها سجلت خسائر على أساس أسبوعى للأسبوع السابع على التوالى .
 
وأكدت مديرة وكالة التجارة والتنمية الأمريكية إينوه إيبونج، أنه يتم التعاون مع مصر ضمن اتفاقية لخفض انبعاثات غاز الميثان من صناعات النفط والغاز والنظر في طرق تخفيفها، لافتة إلى أن مصر ستكون رائدة في هذا المجال .
 
وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة في لقاء لقناة "سكاي نيوز"،"إنه يتم وضع خطة مع مصر لتحديد مصادر الميثان وإمكانية التعامل معها لتقليلها بأفضل شكل واستخدام الطرق البديلة"، مشيرة إلى أن الوكالة تركز على دعم مشروعات التنمية المعنية بالمناخ .
 
وأضافت أن الوكالة تركز في عملها على محاور الاستثمار والقيادة والابتكار، وتستثمر في مشروعات البنية التحتية المتعلقة بالعمل المناخي، والنظر في مشروعات التنمية لكل الأطراف للتأكد من ملائمتها لاحتياجاتهم وتقديمها للمستثمرين لتمويلها.
 
 
 






النفط

النفط الخام

خام برنت

اسعار النفط اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة