أسعار النفط تسجل 77.21 دولار لخام برنت و72.28دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعارالنفط اليوم الأربعاء 77.21 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.28 دولار للبرميل.

وأعلن المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، الثلاثاء، أن عملية تدمير محطة النفط البحرية المتمركزة في منطقة فيودوسيا بشبه جزيرة القرم هو "عمل مخطط له" من قبل قوات الأمن والدفاع الأوكرانية.

وأضاف يوسوف - في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكراين فورم": "نتحدث في الوقت الراهن عن استمرار العمل المخطط لقوات الأمن والدفاع الأوكرانية لتجريد شبه جزيرة القرم من الروس"، موضحًا أنه سيتم بالتأكيد تقديم مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وأكد يوسوف أن الدولة الأوكرانية وحركة المقاومة وجميع مكونات قوات الأمن والدفاع الأوكرانية ينشطون في جزيرة القرم بشكل قانوني تماماً، ووفقًا للقانون الدولي، وداخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا، على حد تعبيره.