أخبار مصر.. غدا شبورة وطقس لطيف نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 24 درجة

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أبناء مصر بالخارج شاركوا في الانتخابات الرئاسية بفعالية رغم بعد المسافات.

الرئيسان السيسى وبوتين يتوافقان على مواصلة التحرك لوقف إطلاق النار فى غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال ناقش الأوضاع الإقليمية، وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ضوء الموقف المتأزم سياسياً وإنسانياً، حيث استعرض الرئيس الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع.

مصر ترحب بموقف أرمينيا وأذربيجان لبناء الثقة لتوقيع اتفاقية السلام