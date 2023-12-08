وزير الدفاع الأمريكى متهم بالابتزاز لتوفير الدعم لكييف

وكالات

كشف الصحفي الأمريكى تاكر كارلسون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هدد أعضاء الكونجرس بإرسال أقربائهم للمشاركة في نزاع أوكرانيا في حال إحجامهم عن تقديم المساعدة مجددا لكييف.

وأعلن الصحفي كارلسون ذلك عبر مدونته في موقع التواصل الاجتماعي "X"، مبينا أن أوستن وجه تهديداته تلك بشكل علني في حال لم يتفق المشرعون على دعم طلب الإدارة الأمريكية إقرار مساعدت جديدة لكييف.

ونقل كارلسون عن وزير الدفاع قوله خلال إفادة مغلقة داخل مجلس النواب: "سنرسل أعمامكم وأبناء عمومتكم وأبناءكم لمحاربة روسيا".

يُشار إلى أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أصبح مهتما بما ينشره كارلسون عن "التهديدات العلنية التي وجهتها الإدارة الأمريكية ضد الأمريكيين"، ولذلك سأل الصحفي عمّا إذا كان أوستن قال ذلك حقا. فأجاب كارلسون: "هذا أمر مؤكد".

وفي وقت سابق أيضا، عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ثقته بأن روسيا ستهاجم دول الناتو بعد الانتصار في أوكرانيا، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تورط الولايات المتحدة في النزاع.

بدوره، ردّ المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على ذلك بالقول "إن الكرملين يأسف لاستخدام واشنطن شيطنةَ روسيا كأداة للتلاعب بسلوك المشرعين".

وقبل ذلك، أحجم الجمهوريون في إطار مجلس الشيوخ الأمريكي عن النظر في طلب البيت الأبيض توفير أموال كمساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل ولاحتياجات أخرى. ناهيك عن أن مجلس النواب ليس في عجلة من أمره من أجل استصدار الموافقة على المشروع المقابل.

واللافت أيضا أن الجمهوريين يطالبون بإحداث تغييرات في أساليب التعامل مع قوات "أمن الحدود"، بينما حذّر البيت الأبيض من أنه لم يتبق سوى عدة أسابيع، وعندها ستستنفد إمكانيات المساعدة لأوكرانيا، ولا توجد ضمانات من أجل تقديم المزيد من الدعم.