اليوم السابع
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الجمعة، 08 ديسمبر 2023 09:01 م
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مياه سوهاج تفتح أبواب مراكز خدمة العملاء لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 08:24 م
مياه سوهاج تفتح أبواب مراكز خدمة العملاء لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات مراكز خدمة العملاء
سوهاج عمرو خلف

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دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بسيارات توعية متنقلة والتى تتوجه إلى جميع مراكز محافظة سوهاج، وذلك ضمن أنشطة حملة التوعية التى تستهدف حث العاملين والمواطنين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتى تجرى داخل البلاد أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه يتم تعريف المواطنين بكيفية الادلاء بالصوت وتعرفهم بمقرات لجانهم الانتخابية وعنوانها وذلك دون توجه حزبي أو سياسي ، وذلك فى اطار دعوة جميع المؤسسات بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى إطار توجيهات الدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأهمية حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أنه تم إتاحة عدة وسائل للتواصل مع الشركة ومنها الموقع الالكترونى للشركة وصفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والخط الساخن 125  بالاضافة الى فتح أبواب مراكز خدمة العملاء حتى العاشرة مساء لاستقبال استفسارات المواطنين لمعرفة مقرات اللجان المسجلين بها وأرقامهم بالكشوف الانتخابية.

 







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انتخابات الرئاسة




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