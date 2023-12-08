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مندوب مصر بالأمم المتحدة: مجلس الأمن عجز عن أداء واجبه بوقف إطلاق النار بغزة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 07:32 م
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مجلس الأمن عجز عن أداء واجبه بوقف إطلاق النار بغزة مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق
كتب محمد شرقاوى

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قال مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، إن مجلس الأمن عجز عن أداء واجبه بوقف إطلاق النار فى غزة، مضيفا أن الحرب فى قطاع غزة عقاب جماعى للشعب الفلسطينى.

وأضاف خلال كلمة له فى جلسة لمجلس الأمن عن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا أن الحرب في قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 17 ألف شهيد فلسطيني أبرياء الشعب الأعزل.

وتابع: "نشيد بموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وشجاعته في الدفاع عن المواثيق الأممية تجاه القضية الفلسطينية"، مؤكدا أنه دعا مجلس الأمن للتعامل مع الأوضاع الراهنة فى قطاع غزة.







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