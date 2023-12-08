الكشف على 1328 مريضاً فى قافلة علاجية فى قرية كفر بدواى بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشى

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة ب الدقهلية ، بتنظيم قافلة طبية علاجية استثنائية مشاركة ودعما للمبادرة الرئاسية "انت الحياة"، يوم الخميس 7 ديسمبر 2023، فى قرية كفر بدواي مركز المنصورة، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

تم توقيع الكشف على 1328 مريضاً، وضمت 9 عيادات منها ( 2باطنة - أطفال - جراحة - أسنان - نسا وتنظيم أسرة)، 3 عيادات من مستشفيات جامعة المنصورة (أنف واذن وجلدية وعظام ) فى اطار التعاون مع مؤسسة حياه كريمة، فضلاً عن معمل لتحاليل الدم، ومعمل للطفيليات، ومعمل أشعة x ray.

وقد جاء بيان القافلة كالتالي: الباطنة 291، العظام 152، الأطفال 183، النساء و تنظيم الأسرة 149، الجلدية 149، الأسنان 123، انف واذن 112، والجراحة 169، كما تم إجراء عدد 177 تحليلاً مختلفاً للمرضى، فضلاً عن فحوصات لـ 158 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم ونحو 69 حالة اعتلال كلوى ونحو 116حالة أشعة عادية وموجات صوتيه كما تم تحويل 49 حالة للمستشفيات واصدار 39 قرار للعلاج على نفقة الدولة.

من جانبه، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة، على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

يأتى ذلك بناءًا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.