محافظ الغربية يتابع الاستعدادات النهائية للجان الانتخابية فى المحلة الكبرى

واصلت محافظة الغربية استعداداتها النهائية للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10-11-12 ديسمبر الجاري، فتجوب الحملات التوعوية التي تم تدشينها جميع أحياء وقرى ونجوع المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ويواصل الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين .

استكمل محافظ الغربية جولاته الميدانية بجولة بمركز المحلة الكبرى، فى السابعة من صباح اليوم، لمتابعة تجهيز اللجان بمدارس "مدرسة عزبة عيسوي خضر الابتدائية،مدرسة جمال حلمي الشناوي الالبتدائية المشتركة بصفط تراب،مدرسة شبراملكان الاعدادية المشتركه"، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وحث الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية يقوم بجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.