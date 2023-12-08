محافظ الدقهلية يدعوا جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

الدقهلية شريف الديب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، واللواء أشرف صلاح مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شرق الدلتا، اليوم بأداء صلاة الجمعة من داخل مسجد النصر بالمنصورة ويلتقون بالمواطنين.

جاء ذلك بحضور، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

والتقي "مختار" بالمواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة حلها وحثهم علي المشاركة الإيجابية وقال ادعوا المواطنين أبناء الدقهلية بالمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم مدي وعي الشعب المصري.

وثمن " المحافظ " دور وزارة الأوقاف علي دعمها الكامل لكافة المساجد سواء من خلال انشاء مساجد جديدة أو إعادة صيانتها وترميمها وتأهيل وتدريب الائمة والخطباء من أجل شرح وتوضيح صحيح الدين للمواطنين .

ومن جانبه تحدث خطيب الجمعه الشيخ أحمد شرف أمام وخطيب مسجد النصر خلال خطبته التي القاها تحت عنوان " الإيجابية عطاء وجهد وعمل وشعور بالمسئولية تجاه الدين والوطن والمجتمع".