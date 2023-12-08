محافظ الدقهلية يتفقد استعدادات أجهزة المحافظة للانتخابات الرئاسية.. صور

الدقهلية - شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية، من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان المحافظة، للتأكد من جاهزية الشبكة لمتابعة العملية الانتخابية ايام الانتخابات الثلاث .

ووجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية، غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وغرف عمليات المراكز والمدن والاحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد اي مشاكل او معوقات وحلها علي الفور مع جميع الجهات المختصة.

وقال "مختار": أدعو أبناء الدقهلية، وجموع الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها ولديهم انتماء لوطنهم .

الجدير بالذكر أن الشبكة الوطنية بالمحافظة، يتم ربطها بمنظومة كاميرات تحتوي علي 176 كاميرا منهم 90 كاميرا ثابته و86 كاميرا متحركة لربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات ( الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية ) بمركز الشبكة بالمحافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين والتعامل السريع معها لتفادي تفاقم الأزمات تمهيداً لربطها بمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالقاهرة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية من خلال التنسيق الكامل بين المحافظين ومديرين الأمن وتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، وتجهيز غرف العمليات وربطها ببعض، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، والتى ستعقد أيام 10 و11 و12 من هذا الشهر مع ضرورة رفع درجة الإستعداد لدي جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء.