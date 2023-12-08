محافظ أسوان يزور مزرعة شباب الخير بنصر النوبة لمساعدة الأيتام.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

فى لفتة إنسانية، استجاب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لمطلب شباب قروى أبو سمبل بمركز نصر النوبة، وزار المحافظ مزرعة شباب الخير "كافل اليتيم"، والتى قام باستصلاحها شباب القرية على مساحة 5 أفدنة.

واستمع محافظ أسوان، لشرح حول مزرعة الخير، وهى تضم أجود الأنواع من أشجار الليمون من أجل توجيه عوائدها لرعاية وكفالة الأطفال الأيتام، وأيضاً لخدمة جبانة المقابر العمومية، موجهاً باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتبنى إحدى جمعيات النفع العام لهذا المشروع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منه.

وأشاد المحافظ، بهذا النموذج المشرف لتنفيذ أعمال الخير بسواعد شباب القرية وهو ما يؤكد على روح الولاء والانتماء للوطن وللمجتمع، فيما وافق أشرف عطية على تلبية مطلب أحد الشباب من ذوى الهمم بتشغيله ضمن نسبة الـ 5٪ فى القطاع الخاص، مكلفاً مدير مديرية العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.



جانب من جولة محافظ أسوان



محافظ أسوان مع أهالى النوبة